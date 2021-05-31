الصحة: فقر الدم والنزف الوراثي لا يمنع من تلقي لقاح كورونا

أوضحت وزارة الصحة، أن فقر الدم لا يعتبر من موانع تلقي لقاح كورونا، مشيرة إلى أن مرضى النزف الوراثي يمكنهم أخذ اللقاح أيضًا.

وذكر حساب الصحة «937» التابع للوزارة، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار بهذا الخصوص، أنه «يعتبر فقر الدم من موانع تلقي لقاح فيروس كورونا، وبشكل عام فإن المرضى الذين يعانون من مرض النزف الوراثي، أو من يشتبه بإصابته بنقص شديد في الصفائح الدموية (أقل من ١٠ آلاف) يمكن لهم أخذ اللقاح والحرص على المراقبة بعد أخذ اللقاح لمدة ٣٠ دقيقة».

وتابعت وزارة الصحة أنه على مرضى النزف الوراثي أو من يعانون من نقص الصفائح الدموية، التأكد من خلو موضع الحقن من النزيف قبل الخروج من موقع التطعيم، مع أهمية أخذ التوصية من الطبيب المعالج بأخذ اللقاح من عدمه.

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