مستشفى الملك فهد بجازان تتصدر مستشفيات المملكة في خدمة البريد الدوائي

حقق مستشفى الملك فهد المركزي بجازان المركز الأول على مستوى مستشفيات وزارة الصحة لشهري فبراير وأبريل من العام الحالي 2021 في خدمة البريد الدوائي لإيصال الأدوية لمنازل المرضى بجميع محافظات المنطقة، وذلك ضمن الاحترازات الوقائية ضد فايروس كورونا (كوفيد 19).

وبينت صحة جازان أن عدد الشحنات التي قام المستشفى بإيصالها بالتعاون مع مؤسسة البريد السعودي لمنازل المرضى بلغت خلال شهر فبراير 4769 شحنة ، و4107 شحنة خلال شهر أبريل، فيما بلغ عدد الشحنات المرسلة مباشرة لمنازل المرضى منذ مطلع شهر يناير وحتى نهاية شهر أبريل 18.721 شحنة.