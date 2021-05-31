الضمان الصحي: صاحب عمل الزوج هو الملزم بالتأمين على الأبناء

أوضح مجلس الضمان الصحي، اليوم الإثنين، أنه في حال كان الزوجان موظفين، فإن الأولوية في التأمين على الأبناء تقع على صاحب عمل الزوج.

وذكر مجلس الضمان، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أن «صاحب عمل الزوج هو الملزم بالتأمين على (الأبناء حتى سن 25 / البنات غير العاملات وغير المتزوجات)».

وقال المواطن في استفساره: إذا كانت الزوجة موظفة بقطاع خاص، والزوج موظفا بقطاع آخر، فلمن تكون الأولوية في تسجيل الأولاد؟

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