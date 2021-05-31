أخبار السعودية اليوم.. مشاهير في حفل «خادش».. والصحة: فيروس كورونا يسبب التهاب عضلة القلب

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الأحد، حيث كشفت وزارة الداخلية إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية في أسبوع، والتي بلغت 28862 مخالفة.

وأوضحت أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بـ(9897)، تلتها مكة المكرمة بـ(5939)، ثم الشرقية بـ(3326)، والقصيم بـ(2320)، والمدينة المنورة بـ(1732)، وإلى التفاصيل:

إعلان نتائج الرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، الأحد، نتائج اختبار الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية.

مشاهير في حفل «خادش».. والجهات المختصة تكثف جهودها للإطاحة بالمخالفين

كشفت مصادر لقناة «الإخبارية»، عن أن الجهات المختصة تعمل على ضبط من شارك ونشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة لحفل ضم عددًا من مشاهير السوشيال ميديا.

«الطيران المدني» تدعو القادمين للسعودية إلى الاطلاع على إجراءات الحجر المؤسسي

حثت الهيئة العامة للطيران المدني، الأحد، القادمين إلى المملكة إلى الاطلاع على آلية وإجراءات الحجر المؤسسي المحدّث والدليل الإرشادي للمسافرين من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة غير المحصّنين والقادمين من الدول التي لم يُعلق القدوم منها، متمنية للجميع رحلة آمنة.

«الصحة»: لقاح كورونا متاح للمواطنين ولحاملي هوية مقيم سارية المفعول فقط

أكدت وزارة الصحة أن لقاح كورونا متاح حتى الآن للمواطنين وللمقيمين حاملي هوية مقيم سارية المفعول فقط.

وأشارت إلى أن المناعة الطبيعية المكتسبة بعد الإصابة بكورونا تستلزم التنشيط؛ لذا يتم تطعيم المتعافين بجرعة واحدة بعد 6 أشهر.

متحدث «الصحة»: 3 فوائد للقاح كورونا

عددت المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، فوائد لقاح فيروس كورونا، مشيرة إلى أنها تحمي الشخص بشكل كبير في حال اكتساب العدوى، وتحدّ من الحاجة إلى العناية المركزة، وتمنع الوفاة بنسبة 100%.

«الصحة»: حالتان لإجراء فحص كورونا

أكدت وزارة الصحة، أن هناك حالتين تستلزمان إجراء فحص كورونا، موضحًا أن الحاجة إلى إجراء فحص كورونا تكون عند الشعور بأعراض تنفسية، وعند مخالطة مباشرة لمصاب بالفايروس (بعد 4 أيام).

وكيل «الصحة»: فيروس كورونا يسبب التهاب عضلة القلب

أكد وكيل وزارة الصحة الدكتور عبد الله بن مفرح عسيري، أن فيروس كورونا، يسبب التهاب عضلة القلب وليس اللقاح.

وأشار إلى أن التهاب عضلة القلب تظهر علاماته بالرنين المغناطيسي عند 60% من المصابين بكوفيد الشديد.

شرطة الرياض تطيح بأصحاب مقطع مركبات الشرطة المزيفة

أعلنت شرطة منطقة الرياض، الأحد، القبض على مواطنين، لمسؤوليتهما عن مقطع مركبات الشرطة المزيفة المتداول.

قبل حزم الأمتعة.. 6 خطوات على المواطنين التأكد منها بشأن جواز السفر

وجهت المديرية العامة للجوازات السعودية عددًا من النصائح المتعلقة بشأن جواز السفر.

وشاركت الجوازات، "إنفوجراف" مصحوبة بتعليق جاء فيه "أخي المواطن.. أختي المواطنة.. جواز السفر هو الوثيقة الوحيدة التي تخولك بالسفر خارج المملكة".

توصيل الجواز وشروط إصدار سجل الأسرة للأمهات.. «أبشر» تجيب عن الأسئلة الأبرز

أجابت منصة «أبشر»، التابعة لوزارة الداخلية، عن عدد من الأسئلة الأكثر استفسارًا والتي تلقتها المنصة خلال الفترة الماضية، والتي من بينها شروط إصدار سجل الأسرة للأمهات وتفويض شخص لتسلم بطاقة الهوية الوطنية.

4 مناطق الأكثر تسجيلًا لمخالفات كورونا خلال أسبوع

أعلنت وزارة الداخلية، الأحد، تسجيل أكثر من 28 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع، مشيرة إلى أن منطقتي الرياض ومكة المكرمة كانتا الأعلى في المخالفات.

«التأمينات»: 7 فئات لها حق «الاشتراك الاختياري»

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن نظام التأمينات الاجتماعية أتاح لفئات من السعوديين الاشتراك في فرع المعاشات اختياريًّا وتطبق عليهم الأحكام المطبقة على المشتركين إلزاميًّا.

وبينت أن الفئات، هم المشتغلون بالمهن الحرة أو الذين يزاولون لحساب أنفسهم أو بالمشاركة مع غيرهم نشاطًا تجارياً أو صناعياً أو زراعياً أو في مجال الخدمات، إضافة إلى الحرفيون، والسعوديون العاملون خارج المملكة دون أن يكونوا مرتبطين بعلاقة عمل مع صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة، والسعوديون العاملون في البعثات الدولية والأجنبية داخل المملكة الذين لا يخضعون إلزاميًّا لنظام التأمينات، وكذلك كل من توقف اشتراكه الإلزامي في فرع المعاشات.

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