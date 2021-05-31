السعودية | شوريون يقترحون منح أبناء المواطنات رخصة “الإقامة الدائمة” دون رسوم.. بهذا الشرط

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تقدم عدد من أعضاء مجلس الشورى بطلب الموافقة على اقتراح إضافة مادة جديدة لـ “نظام الإقامة” تمكن أبناء المواطنات المتزوجات من غير سعوديين، من الحصول على رخصة “الإقامة الدائمة” لمدة غير محدودة دون رسوم مالية.

وحسب “عكاظ” قال الأعضاء أن نظام الإقامة الحالي يمنح الإقامة الدائمة لأشخاص وفئات غير سعوديين لدواع إنسانية، وهو ما يؤكد أحقية أولاد المواطنة من أجنبي في الحصول على الإقامة الدائمة في المملكة دون مقابل مالي.

وأوضح الأعضاء أن تنفيذ المقترح يكون بشرط زواج المواطنة من غير سعودي وأن يكون الزواج تم بموافقة الجهات المختصة وبعقد نكاح موثق من الجهة المعنية.

وأشاروا إلى أن ذلك سيساهم في تحقيق الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها المملكة بشأن حقوق الإنسان.

كما يحتج مقدمو المشروع بنظام الإقامة المميزة الذي مكّن المستثمرين الأجانب من مختلف الجنسيات والثقافات من الحصول على الإقامة الدائمة في السعودية بمقابل مالي، وكفل لحامل الإقامة المميزة عددا من الحقوق والمزايا، ما يطرح، من وجهة نظرهم، على الطاولة أحقية أولاد المواطنة من أجنبي من الحصول دون مقابل مادي على تلك المزايا التي يحصل عليها المستثمر الأجنبي.