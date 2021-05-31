الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-31

تعرف على أسعار الذهب في السعودية

متابعات الخليج 365 - الرياض

شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الاثنين 31 مايو 2021، حالة من الاستقرار مع بداية هادئة للأسواق ترقباً لتعاملات بداية الأسبوع عالمياً.

وبقي سعر الجرام عيار 24 عند 229.44 ريال (61.18 دولار).

الذهب عيار 21

كما استقر سعر جرام الذهب عيار 21 عند 200.76 ريال (53.54 دولار).

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 172.08 ريال (45.89 دولار).

وبقي سعر جرام الذهب عيار 14 عند 133.84 ريال (35.69 دولار).



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