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تعرف على أسعار الذهب في السعودية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-31

تعرف على أسعار الذهب في السعودية

تعرف على أسعار الذهب في السعودية

متابعات الخليج 365 - الرياض

شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الاثنين 31 مايو 2021، حالة من الاستقرار مع بداية هادئة للأسواق ترقباً لتعاملات بداية الأسبوع عالمياً.

وبقي سعر الجرام عيار 24 عند 229.44 ريال (61.18 دولار).

الذهب عيار 21

كما استقر سعر جرام الذهب عيار 21 عند 200.76 ريال (53.54 دولار).

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 172.08 ريال (45.89 دولار).

وبقي سعر جرام الذهب عيار 14 عند 133.84 ريال (35.69 دولار).

 
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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