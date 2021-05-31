ارتفاع أسعار النفط وبرنت عند 69.13 دولار

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين في ظل التوقعات الإيجابية بشأن الطلب على الخام في النصف الثاني من العام الجاري، وقبل اجتماع “أوبك”+” غدًا الثلاثاء.

خام برنت

وارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم أغسطس بنحو 0.6% إلى 69.13 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:05 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

خام نايمكس

كما صعدت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم يوليو بنسبة 0.7% مسجلة 66.75 دولار للبرميل.

ومن المقرر أن تقيم مجموعة “أوبك+” على هامش الاجتماع ما إذا كان المنتجين سيتعين عليهم تعديل مستويات الإنتاج الفترة المقبلة أم لا.

ويتوقع المحللون لدى شركة الخدمات المالية “إيه إن زد” ANZ تجاوز الطلب مستويات المعروض بنحو 650 ألف برميل يوميًا في الربع الثالث، وبمقدار 950 ألف برميل يوميًا في الربع الرابع، بحسب وكالة “رويترز”.

شارك الخبر