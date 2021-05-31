حساب المواطن يوضح مدى تأثير وثيقة العمل الحر على الدعم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح برنامج حساب متابعات الخليج 365، اليوم الاثنين، مدى تأثير وثيقة العمل الحر على الدعم.

وتفاعل حساب متابعات الخليج 365، عبر موقع “تويتر”، مع استفسار أحد المستفيدين والذي قال فيه: “هل وثيقة العمل الحر تؤثر على حساب متابعات الخليج 365؟ “.

وأجاب حساب متابعات الخليج 365، أنه في حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سوف يشملك الدعم، فيما يمكنك معرفة قيمة استحقاقك للدعم من خلال الحاسبة التقديرية (هنا الرابط).

نتائج الأهلية

وبالأمس أعلن برنامج حساب متابعات الخليج 365، صدور نتائج الأهلية للدورة 43 (شهر يونيو 2021).

وأوضح برنامج حساب متابعات الخليج 365، أنه يمكن التحقق من الأهلية من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

تفاصيل الدفعة الـ 42

وفي وقت سابق أودع برنامج حساب متابعات الخليج 365، 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثانية والأربعين 10.4 ملايين مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 30 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 95.7 مليار ريال منها 734 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

متوسط دعم الأسرة الواحدة

وأوضح المتحدث الرسمي لبرنامج حساب متابعات الخليج 365 سلطان القحطاني أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1053 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من مليوني رب أسرة مشكلين ما نسبته 93% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.2 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 164 ألف مستفيد، مشكلين 7% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

نسبة أرباب الأسر

وبين القحطاني أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 43% وشكل الذكـور المستقلون 57% موضحًا أن 85% من إجمالي المستقلين حصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 15% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

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