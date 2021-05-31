الحصيني يتوقع أجواء حارة إلى حارة جداً على معظم مناطق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الاثنين، أجواء من حارة إلى حارة جداً على معظم مناطق المملكة.

كما توقع الحصيني رياحاً من متوسطة إلى شبه قوية على أجزاء من الشرقية، ونجران، وجنوب الرياض، وسواحل مكة المكرمة.

وأشار عبدالعزيز الحصيني إلى وجود فرصة لهطول أمطار متفاوتة على أجزاء من مناطق المدينة، وجنوب حائل، ومرتفعات مكة.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا والفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق ( جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ،المدينة المنورة )تمتد إلى أجزاء من وسط المملكة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج .

شارك الخبر