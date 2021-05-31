تحويل الحركة المرورية للمتجهين لمكة عبر مسارات الضبط النموذجي بالشميسي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-31

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق عن تحويل الحركة المرورية للمتجهين إلى مكة المكرمة عبر طريق “جدة السريع”، موجهة عدة توجيهات لقائدي المركبات.

تحويل الحركة المرورية

وأوضحت القوات عبر حسابها الرسمي على “تويتر” أنه جرى تحويل الحركة المرورية عبر مسارات مركز الضبط الأمني النموذجي بالشميسي للمتجهين إلى العاصمة المقدسة على طريق مكة – جدة السريع.

أنظمة السير المرورية

وأكدت على قائدي المركبات ضرورة اتباع تعليمات وأنظمة السير المرورية وتهدئة السرعة، وذلك لوجود أعمال إنشائية على الطريق الرئيسي.



شارك الخبر