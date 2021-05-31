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شكرا لقرائتكم سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 5 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 5 مناطق
متابعات الخليج 365 - واس
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا والفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق ( جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ،المدينة المنورة )تمتد إلى أجزاء من وسط المملكة.
حركة الرياح السطحية
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
حالة الخليج العربي
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج .
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