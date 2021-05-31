شكرا لمتابعة خبر عن «حساب المواطن» يوضح مدى تأثير وثيقة العمل الحر على الدعم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن، اليوم الاثنين، مدى تأثير وثيقة العمل الحر على الدعم.

وتفاعل حساب المواطن، عبر موقع التدوين الصغير تويتر، مع استفسار أحد المستفيدين والذي قال فيه: "هل وثيقة العمل الحر تؤثر على حساب المواطن؟ ".

وأجاب حساب المواطن، أنه في حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سوف يشملك الدعم، فيما يمكنك معرفة قيمة استحقاقك للدعم من خلال الحاسبة التقديرية .