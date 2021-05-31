شكرا لمتابعة خبر عن متطلبات المرحلتين الأولى والثانية المتعلقة بتطبيق الفاتورة الإلكترونية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت هيئة ‎الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الاثنين، متطلبات المرحلتين الأولى والثانية المتعلقة بتطبيق الفوترة الإلكترونية (فاتورة).

وذكرت أن المرحلة الأولى: "مرحلة الإصدار" التي ستدخل حيز التنفيذ الإلزامي اعتبارًا من 4 ديسمبر 2021م، وستتطلب من جميع المكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية إصدار وحفظ الفواتير إلكترونيًّا عبر نظام إلكتروني متوافق مع أنظمة الهيئة.

وأضافت أن المرحلة الثانية: "مرحلة التكامل والربط" التي سيتم تنفيذها بشكل مرحلي ابتداءً من 1 يناير 2023م. حيث ستقوم على ترسيخ التكامل بين الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالمكلفين وبين أنظمة الهيئة. وتتطلب الالتزام بالمواصفات الفنية والتقنية الخاصة بالمرحلة الثانية للفوترة الإلكترونية (فاتورة).

وتضمنت المتطلبات تركيب أو تحديث نظام الفاتورة والتوقف عن إصدار الفواتير المكتوبة بخط اليد، إضافة رمز الاستجابة على الفاتورة، إضافة رقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة للمشتري إذا كان مسجل ضريبة القيمة المضافة، خصائص منع التلاعب مثال " دالة التشفير والختم الرقمي، الربط والتكامل مع أنظمة الهيئة.