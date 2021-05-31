شكرا لمتابعة خبر عن مقترحات بالشورى لمنح "أبناء المواطنات" الإقامة الدائمة دون رسوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعاد أعضاء بمجلس الشورى، اقتراح تعديل نظام الإقامة لصالح أبناء المواطنات المتزوجات من أجانب، وذلك بعد رفضه من قبل لجنة الشؤون الأمنية في الدورة الماضية .

ويقترح الأعضاء إضافة مادة جديدة لنظام الإقامة، تمكن أبناء المواطنات من الحصول على رخصة الإقامة الدائمة لمدة غير محدودة دون رسوم مالية.

ويأتي ذلك شرط أن يكون زواج المواطنة من غير سعودي تم بموافقة الجهات المختصة وبعقد نكاح موثق من الجهة المعنية، بحسب عكاظ.

وأوضحوا أن مقترحهم يساهم في تحقيق ما وقعت عليه المملكة بشأن حقوق الإنسان عامة وحقوق الطفل والمرأة خاصة من اتفاقيات ومواثيق دولية،.