«الصحة»: 12 خطوة للتعايش مع مرض التصلب اللويحي

استعرضت وزارة الصحة، أبرز الحقائق والمعلومات عن مرض التصلب اللويحي، وذلك في إطار المشاركة باليوم العالمي للتوعية به.

وشاركت الوزارة، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع تويتر، صورة معلوماتية «إنفوجراف» مصحوبًا بتغريدة جاء فيها التصلب اللويحي مرض مزمن، لذلك حافظ على هذه الأمور التي تساعدك على التعايش معه.

وأوضحت الصحة، عبر موقعها الإلكتروني، أن التصلب اللويحي مرض عصبي مزمن يصيب الجهاز العصبي المركزي ويؤثر على الدماغ والحبل الشوكي، ويسبب تلفًا في الغشاء المحيط بالخلايا العصبية والذي يدعى المايلين؛ مما يؤدي إلى تصلب في الخلايا وبالتالي بطء أو توقف سير السيالات العصبية المتنقلة بين الدماغ و أعضاء الجسم.

وبينّت الوزارة، أن أعراض التصلب اللويحي تظهر بشكل مفاجئ للمريض ومن حوله, وتختلف الأعراض في حدتها حسب درجة الإصابة ومكانها، مشيرة إلى أن أعراض التصلب اللويحي تتمثل فيما يلي:

- الشعور بوخز أو تنميل في الأطراف.

- خلل في التوازن.

- ضعف أو تشنج في العضلات.

- تشوش بالنظر أو الرؤية أو ازدواجية أو عدم تمييز الألوان.

- ضعف وإجهاد سريع.

- صعوبة في الكلام.

- تأثر الذاكرة والقدرة على اتخاذ القرار.

وأوضحت الصحة أنه يتم تشخيص مرض التصلب اللويحي عن طريق الأعراض وربطها بوقت حدوثها وكيفيتها، لافتة إلى أنه يتم تقييم حالة المريض، ومراجعة تاريخه المرضي، فضلًا عن إجراء فحوصات سريرية وبعض التحاليل وسحب عينة من السائل الشوكي وتحليلها؛ للكشف عن أي تغيرات غير طبيعية وعمل أشعة الرنين المغناطيسي للدماغ.

ونبهت وزارة الصحة إلى الأمور التي تساعد المصابين بمرض التصلب اللويحي على التعايش معه، ومنها:

- فهم المصاب وعائلته للمرض وطبيعته.

- تجاهل الأفكار السلبية المصاحبة للمرض.

- إتباع نمط صحي.

- تجنب التعرض للحرارة العالية قدر الإمكان.

- أخذ قسط من الراحة عند الشعور بالتعب.

- الانضمام إلى مجموعات الدعم.

- استخدام وسائل التقنية لتساعد على التذاكر.

- تحنب الضغوطات.

- تجنب القيام بالمهام الصعبة.

- التحدث مع المختصين من المخاوف.

- ممارسة التمارين الرياضية.

- تناول أغذية متوازنة صحية تساعد في الحفاظ على وزن صحي وتقوّية المناعة وتحافظ على عظام صحية.

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