شكرا لقرائتكم خبر عن الملحقية الثقافية في نيوزيلندا تصدر تحذيراً هاماً للطلاب السعوديين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت الملحقية الثقافية السعودية في نيوزيلندا، بياناً هاماً للطلبة المتواجدين في الجزيرة الجنوبية، خصوصًا في مدينتي كرايستشيرش وكانتربري ومنطقة أشبيرتن والمناطق المحيطة، تحذر فيه من الأمطار الغزيرة.

وقالت الملحقية على حسابها الرسمي في "تويتر"، "تود الملحقية الثقافية التنبيه للطلبة المتواجدين في الجزيرة الجنوبية خصوصًا في مدينتي كرايستشيرش وكانتربري ومنطقة أشبيرتن والمناطق المحيطة بأخذ أسباب الحيطة والحذر واتباع التعليمات الصادرة من قبل الدفاع المدني"، معلقة: "حيث أن الأمطار الغزيرة تسببت في إغلاق بعض الطرق والجسور.