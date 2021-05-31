شكرا لمتابعة خبر عن الأمير سطام عن حفل المشاهير: عامل النظافة أكثر فائدة للمجتمع منهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استنكر الأمير سطام بن خالد آل سعود، الحفل الذي حضره مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي بالرياض، والذي تضمن مشاهد خادشة.

وقال الأمير سطام: "هؤلاء ليسوا مشاهير ولا حتى أشخاص ذو قيمة، بل أن عامل النظافة أكثر قيمة وفائدة وخدمة للمجتمع من أمثالهم المنحطين أخلاقياً، وفكرياً، فلا بارك الله في شهرتهم المنحطة".

وتعمل الجهات المختصة على ضبط من شارك وصور المقاطع الخادشة للحياء في الحفل المذكور.

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