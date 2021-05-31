محمد الفلاح - مقاتلات التحالف تحصد مجاميع حوثية في جبهات مأرب والجوف

الإثنين 31 مايو 2021

قالت قوات الجيش الوطني، مساء الأحد، إنها تخوض بإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية، معارك مستمرة لليوم الثالث على التوالي ضد ميليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، في جبهة الخنجر شمال مدينة الحزم مركز محافظة الجوف.



وأفاد المركز الإعلامي للجيش في بيان أن قواته خاضت معارك عنيفة ضد الميليشيا الحوثية استمرت لأكثر من 9 ساعات وانتهت بمصرع ما لا يقل عن 19 عنصراً حوثيا وجرح آخرين، إلى جانب خسائر أخرى في العتاد منها تدمير عربتين و3 أطقم.

وأضاف أن طيران التحالف استهدف تعزيزات معادية كانت في طريقها إلى الجبهة، وأسفرت الغارات عن تدمير 4 أطقم ومصرع جميع من كانوا على متنها.

وخلال اليومين الماضيين كسرت قوات الجيش الوطني، هجمات انتحارية شنتها الميليشيا على مواقع عسكرية في جبهة الخنجر، وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد بنيران أبطالنا وبغارات لطيران التحالف.

ونشر المركز مشاهد مصورة لطيران التحالف وهو يحصد مجاميع الميليشيات الحوثية ويدك آلياتها في مأرب والجوف.