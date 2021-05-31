شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا.. 40 % من سكان المملكة تلقوا جرعة واحدة على الأقل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية د. عبدالله عسيري، أن 40 % من سكان المملكة تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» منذ بدء التطعيم وحتى أمس الأحد.

وقال عبر حسابه في «تويتر»، أمس، «بفضل الله، 40 من كل 100 إنسان في المملكة حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من لقاحات كوفيد حتى اليوم».

وكشفت «الصحة» أنه تم إعطاء أكثر من 13.9 مليون جرعة من لقاحات كورونا منذ بدء التطعيم في المملكة وحتى أمس، وذلك وفقا لما أظهره الموقع الإلكتروني للإحصاءات اليومية لمستجدات جائحة كورونا في المملكة.

إقبال كبير

إلى ذلك، كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي عن وجود إقبال كبير على تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» بالمملكة، مع نجاحات متتالية في كيفية التعامل مع الجائحة، مشيرا إلى أن المملكة ستكون من أوائل الدول التي تجتاز العدوى بنجاح.

متابعة مستمرة

وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي لعرض مستجدات الجائحة، أمس، أن المؤشرات الوبائية في المملكة تخضع لمتابعة مستمرة، معربا عن أمله في أن يكون هناك اتجاه إيجابي للاستقرار وتدني مؤشر الإصابات، وذلك بتكاتف الجميع والمواصلة في التسجيل لأخذ اللقاحات والتقيد بالإجراءات الاحترازية.

وأضاف «العبدالعالي» إن عدد اللقاحات المعطاة، حتى الآن، اقترب من 14 مليون جرعة، مشيراً إلى أن هناك معلومات وأكاذيب مغلوطة يتداولها البعض وتؤثر على الآخرين بشأن اللقاح، مؤكداً على أهمية عدم الانصياع خلفها، إذ إن الإصابة بفيروس كورونا قد تؤدي للوفاة وليس كما يروج البعض بأنها غير مؤثرة، إضافة إلى أن اللقاحات تحمي من الفيروس وتقلل من الآثار الخطيرة المترتبة على مخاطره، وتمنع الوفاة من الفيروس بنسبة 100 %.

ولفت متحدث الصحة إلى أن المناعة المكتسبة الطبيعة بعد التعافي من الإصابة بحاجة إلى التنشيط، بعد 6 أشهر، وبالتالي لا بد من تلقي جرعة منشطة بعد مضي 6 شهر من التعافي للوصول الى المناعة الكافية لمواجهة هذا الفيروس.

شروط المسحة

وأشار «العبدالعالي» إلى أن إجراء المسحة للفيروس، تكون لمن يعاني من مرض تنفسي مثل السعال والكحة وضيق التنفس وارتفاع درجة الحرارة، أو إذا كانت هناك مخالطة مباشرة لمصاب مؤكد إصابته، ولا يمكن إجراء الفحص بعد المخالطة مباشرة ولكن في البداية يحجر نفسه ويجري الفحص بعد 4 أيام تقريبا، وفي حال ثبوت الإصابة عليه بعزل نفسه، وإن كان سليما يكمل باقي أيام العزل حتى ضمان الأمان الكافي.

وقال «ليس هناك داع لإجراء الفحص لإثبات التعافي بعد مرور 10 أيام من تأكيد الإصابة، ولا يلزم إجراء الفحص قبل تلقي اللقاح ولا بعده».

ونوه «العبدالعالي» إلى أن بعض الدول تطلب فحوصات قبل السفر، مشيرا إلى أنها متوفرة في المختبرات المعلن عنها في موقع «وقاية» للحصول على الشهادة.

مستجدات الجائحة

وأعلن متحدث الصحة عن تسجيل 907 ‏حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة 449.191 حالة، من بينها 9706 حالات نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 1408 حالات حرجة، مشيراً إلى أن عدد المتعافين -ولله الحمد- وصل إلى 432.138 حالة، بإضافة 1201 حالة تعافٍ جديدة، كما بلغ عدد الوفيات 7347 حالة بإضافة 13 حالة وفاة جديدة.