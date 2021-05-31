شكرا لقرائتكم خبر عن تسليط الضوء على جائزة «الحوار الوطني» الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعتزم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني عقد لقاء إعلامي، الأربعاء المقبل، لتسليط الضوء على جائزة الحوار الوطني بمقره في الرياض، بحضور نائب الأمين العام للمركز إبراهيم العسيري.

وسيُستعرَض خلال اللقاء أهداف الجائزة ومرتكزاتها وفروعها وضوابطها وهيكلها التنظيمي، ولجانها وآلياتها والشروط التي ينبغي أن تتوفر في المتقدم للجائزة.

وكان المركز قد أقرَّ إطلاق جائزة الحوار الوطني ضمن مبادراته الإستراتيجية التي تأتي حرصًا على الإسهام في نشر وتعزيز قيم الحوار والتعايش والتسامح للمحافظة على الوحدة الوطنية وحماية النسيج المجتمعي بما يسهم في تحقيق أهداف المركز ورسالته.

ويسعى المركز من خلال الجائزة إلى تشجيع الإنجازات الوطنية سواء من الأفراد أو المؤسسات الحكومية والخاصة أو مؤسسات المجتمع المدني، وذلك من خلال تقديمهم أعمالا ومشاريع تسهم في تعزيز منظومة القيم الإيجابية التي يسعى المركز إلى ترسيخها في المجتمع.