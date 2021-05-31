شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تساند الجهود العالمية في مكافحة التدخين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نهضت المملكة ممثلة في وزارة الصحة بجهودها في مساندة الجهود العالمية لمكافحة التدخين، بغية حماية المجتمع من الأمراض التي يسببها، والتوعية بمخاطره، كونه من أحد أهم المشكلات التي تؤثر على الصحة العامة.

ويأتي اليوم العالمي لمكافحة التدخين الذي حددته منظمة الصحة العالمية في 31 مايو من كل عام، الذي يصادف اليوم الإثنين لإبراز مخاطر هذه الآفة الخطرة، ووضع سياسات فعالة للحد من استهلاك التدخين، وتفادي أضراره على الصعيد العالمي.

وتهدف عيادات الإقلاع عن التدخين بوزارة الصحة إلى تسهيل الوصول للخدمات العلاجية، ودمج العيادات ضمن القطاعات الأخرى المقدمة للخدمات الصحية، لضمان تقديم خدمة موحدة لكل مُراجع بجودة عالية، من خلال رؤيتها للوصول إلى أنموذج عالمي في جودة تقديم الخدمات العلاجية لمكافحة التبغ، والسعي من خلال هذه المبادرة لتقديم أفضل الخدمات الوقائية والعلاجية لأكبر شريحة ممكنة من الراغبين بالإقلاع عن التدخين، بكوادر مؤهلة ومدربة، وفق الدليل السعودي لخدمات الإقلاع، والوصول بخدمات هذه العيادات إلى نموذج يُحتذى به بالكفاءة محليا وإقليميا وعالميا بالالتزام بالتحسين المستمر.

وتعمل على تعزيز التعاون بين اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ والقطاعات الأخرى، لتقديم خدمات علاجية ووقائية للوقاية من التدخين بجودة عالية المستوى، وتأهيل الأطباء والكادر الصحي على برنامج الإقلاع عن التدخين وفقا للدليل السعودي لخدمات الإقلاع، والتثقيف الصحي وتقديم الخدمات الوقائية، إضافة لمساعدة الراغبين في الإقلاع عن التدخين بتقديم الخدمات العلاجية «سلوكي - دوائي»، والتعريف بنظام مكافحة التدخين وآلية التعامل مع البلاغات الواردة.

وتقدم وزارة الصحة خدمة «موعد» إلكترونيا لتمكين المستفيد من حجز مواعيده في مراكز الرعاية الصحية الأولية وإدارة هذه المواعيد بتعديلها أو إلغائها، وكذلك إدارة مواعيده الأخرى في أي مستشفى تتم إحالته إليه، وتطبيق «صحة» الذي يقدم استشارات طبية عن بُعد من خلال الاتصال المرئي، أو الرسائل النصيّة، أو الرسائل الصوتيّة، وخدمة «937» للاستشارات الطبية عبر الاتصال الصوتي.

وتسهم مجهودات مكافحة التدخين في حماية الأجيال الحالية والمقبلة من عواقبه الصحية المدمرة، حيث تسعى منظمة الصحة العالمية لإقناع المدخنين ومستهلكي التبغ بالإقلاع عنه، وتشجيع المجتمعات، والمجموعات، والأفراد على إدراك حجم المشكلة والقيام حيالها بالأعمال المناسبة، في ظل العمل على إنجاح حملات اليوم العالمي لمكافحة التدخين.