شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يخفف آلام المرضى في مخيم وعلان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة 166 خدمة علاجية وطبية، خلال المدة من 13 حتى 19 مايو 2021م.

وراجع قسم الطوارئ 24 مستفيدا، وعيادة الباطنية 27 فردا، فيما راجع 10 أشخاص قسم التوعية والتثقيف، وراجع 7 مرضى عيادة الصحة الإنجابية، و5 مرضى راجعوا عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية، فيما استقبلت عيادة الأمراض الجلدية والفطريات 8 مستفيدين، وعيادة الجراحة والتضميد 3 أفراد.

كما صرفت الأدوية لـ 64 فردا، وراجع قسم الخدمات التمريضية 15 مريضا، فيما نفذت 3 أنشطة للتخلص من النفايات.

ومن جانبه، قام المركز بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بتوفير مستلزمات نقل النفايات الطبية والتخلص منها بشكل آمن في المرافق الصحية بالجمهورية اليمنية.

وتم نقل النفايات بشكل آمن من 45 مرفقا صحيا، بهدف الحماية لـ 600 ألف شخص من العدوى المكتسبة من المستشفيات وتأمين بيئة صحية جيدة.

يأتي ذلك في إطار سعي مركز الملك سلمان للإغاثة إلى دعم القطاع الصحي في اليمن.