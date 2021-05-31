شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الأركان العامة» وقائد دفاع البحرين يبحثان العلاقات الثنائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، مع المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، القائد العام لقوة دفاع مملكة البحرين، أمس، عددا من الأمور ذات الاهتمام المشترك، كما جرى التأكيد على متانة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين التي تدعم أمن واستقرار المنطقة.

وخلال استقبال القائد العام لقوة دفاع مملكة البحرين، رئيس هيئة الأركان العامة، والوفد المرافق له، في مقر القيادة العامة لقوة دفاع مملكة البحرين، أمس، تبادل الطرفان عددا من وجهات النظر في الجانب العسكري.

كما التقى الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، بالفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان في قوة دفاع مملكة البحرين، وجرى استعراض العلاقات الثنائية خاصة في المجال العسكري وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة بين القوات المسلحة في البلدين الشقيقين.

جاء ذلك خلال زيارة رسمية لرئيس هيئة الأركان إلى مملكة البحرين، وكان في استقباله والوفد المرافق له لدى وصولهم قاعدة عيسى الجوية، رئيس هيئة الأركان بقوة دفاع مملكة البحرين. حضر اللقاءات الوفد الرسمي المرافق لرئيس هيئة الأركان العامة، كما حضره من الجانب البحريني قائد سلاح الجو الملكي البحريني اللواء الركن طيار الشيخ حمد بن عبدالله آل خليفة، وعدد من كبار الضباط بقوة دفاع مملكة البحرين.