شكرا لقرائتكم خبر عن بحث تعزيز المشاريع الإنسانية والإغاثية لتشاد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د. عبدالله الربيعة بمقر المركز في الرياض، أمس، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تشاد عامر الشهري. وبحثا خلال اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالمشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لتشاد وسبل تعزيزها.

وثمن السفير الشهري جهود المركز الكبيرة في خدمة المحتاجين حول العالم وخاصة تشاد، حيث أصبح المركز علامة مضيئة في مجال العمل الإنساني وغطّت أعماله الخيّرة مختلف بقاع الأرض.