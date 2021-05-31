شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يستمع لملاحظات مراجعي «نيابة» الحدود الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قام النائب العام الشيخ سعود المعجب، أمس، بزيارة فرع النيابة العامة بمنطقة الحدود الشمالية، يرافقه عدد من مسؤولي النيابة، وذلك امتداداً للجولات التفقدية لفروع ودوائر النيابة العامة في مناطق المملكة.

واستهل الزيارة بلقاء رؤساء الدوائر النيابية، واجتمع بالقيادات الأمنية بالمنطقة؛ للوقوف على التعاون والتكامل في العمل بين النيابة العامة وجهات الاستدلال، واستقبل عددا من المراجعين واستمع إلى ملاحظاتهم واستفساراتهم، ووجّه باتخاذ ما يلزم حيالها.

كما تفقد النائب العام سير الإجراءات والآليات المتبعة في معالجة القضايا والخطط التطويرية التي من شأنها إنهاء إجراءات القضايا بسرعة وإتقان، وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وأوضح الشيخ المعجب في حديثه لمنسوبي النيابة العامة والقيادات الأمنية بمنطقة الحدود الشمالية، أن هذه الجولة التفقدية تأتي إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بالوقوف على جاهزية دوائر النيابة العامة في مختلف مناطق المملكة للالتقاء بالمراجعين عن قُرب.