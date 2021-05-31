شكرا لقرائتكم خبر عن 28 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت إحصائية وزارة الداخلية الأسبوعية عن 28862 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، بالمملكة خلال المدة من 11/‏10/1442هـ حتى 17/10/1442هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ9897، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 5939، ثم المنطقة الشرقية بـ 3326، ومنطقة القصيم بـ 2320، ومنطقة المدينة المنورة بـ 1732، ومنطقة الجوف بـ 1513، ومنطقة الحدود الشمالية بـ 753، ومنطقة حائل بـ 697، ومنطقة تبوك بـ 689، ومنطقة جازان بـ 659، ومنطقة الباحة بـ 530، ومنطقة عسير بـ 505، ومنطقة نجران بـ 302. وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.