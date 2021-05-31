شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح متنزه «الروضة» في بقيق على مساحة 16600 متر مسطح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح محافظ بقيق محمد المتحمي، متنزه الروضة في محافظة بقيق، ضمن مشاريع بلدية محافظة بقيق، والذي يستهدف خدمة المواطن والمقيم، وتعزيز الرؤية الشاملة لتلبية احتياج النمو السكاني الذي تشهده المحافظة، وتوفر متنفسًا بيئيًا وترفيهيًا وجماليًا لسكان محافظة بقيق.

وأوضح رئيس بلدية بقيق م. فارس آل عريج، أن متنزه الروضة أنشئ على مساحة إجمالية تجاوزت 16600 متر مسطح، وبمواقف تجاوزت 80 موقفًا؛ لخدمة زوار المتنزه وبمسارات داخلية وخارجية، وممرات للمشاة بلغت 1092 مترًا طوليًا، وبعرض 6 أمتار، وجلسات جانبية وأعمدة إنارة جمالية، بلغت 48 عمودًا جماليًا، شملت المتنزه والمدخل الجنوبي للمحافظة، إضافة إلى زراعة أشجار الظل، كما تم تزويد المتنزه بمرافق عامة كملعب لكرة القدم، بلغت أطوالها 125 مترًا طوليًا، وبعرض 66 مترًا.

وأكد أن هذه المشاريع تعتبر بمثابة إنجاز يسعى لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وفق جداول وبرامج طموحة تهدف إلى مضاعفة عدد المتنزهات العامة والساحات البلدية بالأحياء السكنية كافة في المحافظة، لكي تصل لأهالي المحافظة وخدمة للزائرين، وتوفير جميع الخدمات اللازمة من مسطحات خضراء وزيادة نصيب الفرد منها، وسيتم إدراج احتياجات المتنزه من ألعاب أطفال ومظلات ومواقع استثمارية ضمن المتنزه لخدمات الكافيهات والوجبات السريعة المختلفة، حيث أصبحت المتنزهات تقوم بدور اجتماعي من خلال خدمة سكان الأحياء وتوفير جو ترفيهي للعوائل والشباب لمختلف الفئات العمرية على حد سواء.

من جهته، بيَّن رئيس المجلس البلدي عبدالله آل عايد، أن هذا المشروع يأتي ضمن أهداف المجلس البلدي الرئيسية التي تابعها مع البلدية؛ لتحقيقها على أرض الواقع، بعد تكاتف الجهود بين البلدية والمجلس، واستشعارًا لحاجة الشباب والأهالي بالمحافظة لمثل هذه المشاريع.