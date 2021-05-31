شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة أحواش المواشي المخالفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت بلدية غرب الدمام بالتعاون مع إدارة الأسواق وشرطة الظهران أحواش المواشي المخالفة على الطرقات والساحات في سوق المواشي الواقع على طريق «الدمام - بقيق».

وأكدت البلدية استكمال جولاتها الرقابية لمنع المخالفات، ومواجهة المظاهر العشوائية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

يأتي ذلك فيما تواصل إدارة صحة البيئة جولاتها الميدانية على المنشآت الغذائية للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والامتثال للإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.