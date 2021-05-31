شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح عملية استئصال القولون والمستقيم كاملا بمستشفى المواساة بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بفضل من الله وتوفيقه، حققت وحدة الجراحة العامة بمستشفى المواساة بالمدينة المنورة إنجازا طبيا غير مسبوق وذلك باستئصال القولون والمستقيم كاملا لمريض فرنسي الجنسية يبلغ من العمر ٤٥ سنة.

حضر المريض إلى قسم الطوارئ وهو يعاني من آلام حادة بالبطن مع انتفاخ وإمساك وتقيؤ وإعياء شديد، وبعد مناظرة الحالة وعمل الفحوصات الشاملة من تحاليل مخبرية وأشعات عادية ومقطعية بالصبغة على البطن والحوض تبين وجود انسداد معوي بسبب ورم في نهاية القولون السيني وبداية المستقيم مع تاريخ طبي سابق وتنظير قولوني يثبت وجود نتوءات بكل القولون «داء البوليبات الغدي القولوني- FAP».

ويعتبر هذا المرض وراثيا عائليا يتحول إلى أورام سرطانية بنسبة عالية جدا، وعلى الفور تم وضع خطة علاج من قبل الدكتور أحمد الحسيني استشاري الجراحة العامة والمناظير تناسب الحالة وتمت مناقشة المريض وعائلته في الخيارات العلاجية، تم بعدها تحضير المريض وحجزه في العناية المركزة لضبط مستوى أملاح الدم وإنعاش الدورة الدموية للمريض وتحضيره للعملية.

وبفضل الله تم إجراء جراحة ناجحة تم فيها استئصال جذري للقولون كاملا مع نصف المستقيم وتشريح العقد الليمفاوية وكذلك استكمال استئصال البوليبات من باقي المستقيم عن طريق المنظار الشرجي ومن ثم الخروج بنهاية المعي الدقيقة «تفميم» على جدار البطن الأمامي.

وتعتبر هذه العملية كخطوة أولى في علاج مثل هذه الحالات ويؤجل التوصيل إلى ٦ أشهر بعد أن يسترد المريض عافيته وبعد استكمال بروتوكول العلاج الكيماوي التالي للجراحة.

بعد العملية خرج المريض من المستشفى بحالة جيدة وتغذية كاملة عن طريق الفم والإخراج طبيعي من التفميم المعوي وتمت إعادة تأهيل المريض وعائلته نفسيا ومعنويا.

الجدير ذكره أن هذا النوع من العمليات يعتبر الأكثر تقدما ويتماشى مع رؤية شركة المواساة للخدمات الطبية في استقطاب الكفاءات والتخصصات الطبية الدقيقة مع توفير أحدث التقنيات والتجهيزات الطبية.