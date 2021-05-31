شكرا لقرائتكم خبر عن 1284 جولة تغلق 5 منشآت بأسواق الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس الأول، 1284 جولة رقابية، نتج عنها إغلاق 5 منشآت مخالفة، وتحرير 198 مخالفة، لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية وتطبيق توكلنا، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وقالت الأمانة إنها استقبلت 35 بلاغا عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، وكذلك المخالفات البلدية عبر مركز البلاغات 940، داعية الى ضرورة الإبلاغ عن مخالفات المنشآت التي لم تتقيد بالإجراءات الاحترازية.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثفة على المنشآت التجارية والأسواق المركزية، ورصد المخالفات، مشددة على عدم التهاون في إغلاق المنشآت المخالفة تحقيقا للسلامة العامة.