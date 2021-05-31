شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق وإنذار 5 صالونات تجميل بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت الفرق الرقابية النسائية ببلدية القطيف جولات على 15 صالون تجميل في تاروت، أسفرت عن إغلاق صالون لمخالفته الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، وإنذار 4 أخرى لتصحيح أوضاعها، إضافة إلى مصادرة 74 منتجا من مواد التجميل منتهية الصلاحية.

كما زارت البلدية، خلال أسبوع، 1539 منشأة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الصحية والاحترازية والتأكيد على ضرورة الامتثال بالتعليمات، وأغلقت منشأتين مخالفتين للتدابير الوقائية والصحية، إضافة إلى مصادرة أكثر من 80 كيلو جراما من اللحوم، وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.