شكرا لقرائتكم خبر عن «سافر بحذر».. حملة توعوية بمطار الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذ تجمع محافظة الأحساء الصحي حملة توعوية تحت شعار «سافر بحذر» في مطار المحافظة الدولي، تهدف للتوعية بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كالتباعد الجسدي، وضرورة تعقيم الأيدي، والالتزام بارتداء الكمامة، وضرورة التهوية الجيدة للمكان.

وتشمل الحملة متابعة احتياجات حقيبة السفر، كوجود معقم كحولي، وكمامات إضافية، وتركز على ضرورة عدم مشاركة الأغراض الشخصية مع الغير كأدوات الطعام، وسجادة الصلاة، وأدوات العناية الشخصية كفرشات الأسنان ومعجون الحلاقة.

يذكر أن هذه الحملة تأتي تزامنا مع فتح السفر، وهي من تنفيذ إدارة صحة المجتمع بتجمع محافظة الأحساء الصحي، ومشاركة مستشفى الجفر العام.