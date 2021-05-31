ضوابط لسفر المصريين إلى السعودية عبر البحرين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، للمصريين الراغبين في السفر للمملكة عبر البحرين خلال هذه الفترة، أن السلطات البحرينية أصدرت قرارات جديدة بشأن المرور من خلالها للسعودية.

شهادة PCR:

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن هذه القرارات تضمنت حمل شهادة PCR عليها QR كود، وكذلك قضاء أسبوعين في فنادق تحددها السلطات البحرينية، قبل الوصول إلى العاصمة المنامة، وكذلك حمل القادمين إلى البحرين جوًّا، حجزًا مسبقًا للرحلة إلى أحد مطارات السعودية عقب انتهاء فترة 14 يومًا من الوصول، وحجزًا مسبقًا أيضًا في أحد الفنادق، التي خصصتها السلطات السعودية لقضاء مدة الحجر الصحي، ويتم إجراء الحجوزات السابقة عن طريق هيئة مسافر السعودية.

تأشيرة دخول:

وأضاف بيان الوزارة أن هذا يأتي بالإضافة لإجراء تحليل PCR عند وصول البحرين وبعد 10 أيام، مع ضرورة حصول جميع المسافرين على تأشيرة دخول إلكترونية لمملكة البحرين، ومن يعبر عن طريق الجسر، يجب أن يكون تلقى جرعتي لقاح من لقاحات مودرنا أو فايزر أو جونسون أو أسترازينيكا، وتكون شهادة التطعيم مصدقة، لكي يتم التصديق عليها من السفارة المصرية في البحرين.



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