شكرا لمتابعة خبر عن استطلاع : 59% يؤيدون إلزام جميع المواطنين والمقيمين بأخذ لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة "صدى" تأييد كبير لقرار إلزام جميع المواطنين والمقيمين في المملكة بأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا الجديد.

وأكد 59% من القراء ضرورة أن يتم تطعيم الجميع باللقاحات المضادة للفيروس، في حين رفض 41% من القراء إلزام المواطنين والمقيمين بأخذ اللقاح.

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت، في وقت سابق، أن الحصول على لقاح فيروس كورونا سيكون شرطاً إلزامياً لحضور الموظفين والموظفات في جميع القطاعات "العام والخاص، غير الربحي" على مقرات العمل، مؤكدة أنها ستوضح آلية العمل بهذا القرار قريباً.

أقرأ أيضا