شكرا لمتابعة خبر عن الأمر بالمعروف تفعّل حملة "رب اجعل هذا البلد آمناً " بمركز السر وساجر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

فعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمركز السر وساجر التابع لهيئة محافطة الدوادمي مناشطها الوقائية والتوعوية لحملة (ربّ اجعل هذا البلد آمناً).

وتهدف الحملة التي أطلقتها الرئاسة العامة إلى تعزيز الأمن الفكري والولاء والانتماء واللحمة الوطنية ، وتوعية المجتمع بأهمية الأمن، مستهدفة جميع فئات المجتمع عبر نشر المحتوى التوعوي في الشاشات الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي، والوسائل الإعلانية واللوحات الإرشادية بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة. مع الأخذ في الاعتبار تطبيق التدابير الوقائية والاشتراطات الاحترازية.

وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة في منطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات أن تفعيل هذه الحملة التوعوية يأتي وفق توجيهات ومتابعة معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند لكل ما يخدم الدين والوطن.