شرطة مكة تكشف حقيقة تعرض مقيمين لتهديد بسلاح ناري وسرقة

كشفت شرطة منطقة مكة المكرمة، عن حقيقة بلاغ تقدم به مقيمان من الجنسية اليمنية، عن تعرضهما لجريمة تهديد بسلاح ناري وسلب مبلغ مالي.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، إن الجهات الأمنية بمحافظة جدة تمكنت من كشف حقيقة البلاغ والذي زعم فيه المقيمان (في العقدين الثالث والرابع من العمر)، عن تعرضهما لجريمة تهديد بسلاح ناري وسلب مبلغ مالي يقدر بـ(190,000) ريال وأجهزة جوال تُقدر قيمتها بـ(15,000) ريال كانت بحوزتهما، من قبل (3) أشخاص يستقلون مركبة.

وأشار إلى أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية، اتضح أنه بلاغ كيدي، وأن المسروقات المبلغ عنها، بحوزتهما، ومخبأة في مقر سكنهما، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.