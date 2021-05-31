رياضي ألماني عن العيش بالمملكة: أفضل ما حدث لي استكشاف جمال هذه الدولة

وصف مدرب اللياقة توماس بريكمان، فترة تواجده في المملكة بـ«التجربة الفريدة»، قائلاً: أفضل ما حدث لي في السعودية هو استكشاف جمال هذه الدولة.

وقال بريكمان، في مقطع بثته قناة «السعودية»: أنا مغترب ألماني هنا في السعودية وأنا بعمر 43 عامًا.. أقيم في هذه الدولة الجميلة منذ 11 عامًا تقريبًا، وأعمل في مكتب كمدير للمشاريع والتنظيم.. في وقت فراغي أساعد الناس لزيادة لياقتهم والتمرن.. أدرّس اللغة الألمانية ورياضة الجودو، كما أنني مدرب شخصي للكثير من الرياضيين.

وأضاف: أفضل ما حدث لي هنا في السعودية كان عملي في شركتي السابقة الرائعة، لأنها ساعدتني لأن أنمو كشخص كمدير للمشاريع، كما أنها منحتني الفرصة للسفر حول العالم، وكذلك استكشاف جمال هذه الدولة (السعودية).

#تجربة_فريدة | مدرب اللياقة توماس بريكمان: أفضل ماحدث لي في #السعودية هو استكشاف جمال هذه الدولة.#قناة_السعودية pic.twitter.com/BQMSMVrEYT — قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) May 30, 2021

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