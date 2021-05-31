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رياضي ألماني عن العيش بالمملكة: أفضل ما حدث لي استكشاف جمال هذه الدولة

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الرياض - محمد عبدالله - وصف تجربته بـ«الفريدة»..

وصف مدرب اللياقة توماس بريكمان، فترة تواجده في المملكة بـ«التجربة الفريدة»، قائلاً: أفضل ما حدث لي في هو استكشاف جمال هذه الدولة.

وقال بريكمان، في مقطع بثته قناة «السعودية»: أنا مغترب ألماني هنا في السعودية وأنا بعمر 43 عامًا.. أقيم في هذه الدولة  الجميلة منذ 11 عامًا تقريبًا، وأعمل في مكتب كمدير للمشاريع والتنظيم.. في وقت فراغي أساعد الناس لزيادة لياقتهم  والتمرن.. أدرّس اللغة الألمانية ورياضة الجودو، كما أنني مدرب شخصي للكثير من الرياضيين.

وأضاف: أفضل ما حدث لي هنا في السعودية كان عملي في شركتي السابقة الرائعة، لأنها ساعدتني لأن أنمو كشخص كمدير للمشاريع، كما أنها منحتني الفرصة للسفر حول العالم، وكذلك استكشاف جمال هذه الدولة (السعودية).

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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