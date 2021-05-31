كيف يثبت المُستثنَون من التطعيم بلقاح كورونا ذلك؟.. «الصحة» تجيب

كشفت وزارة الصحة، عن أن الاستثناءات من تلقي لقاحات كورونا محدودة جدًا، كون تلك اللقاحات آمنة ومناسب لجميع أفراد المجتمع من المستهدفين.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة محمد العبدالعالي، إن الحالات التي تعتبر من الموانع والاستثناءات، هي الحالات التي يتكون لديها حساسية مفرطة من اللقاح؛ أي تلقوا الجرعة الأولى وتكونت لديهم الحساسية، فبالتالي يستثنون من أخذ الجرعة الثانية، مشيرًا إلى أن تلك الفئة من الحالات النادرة جدًا.

وأوضح متحدث الصحة أن من بين المستثنين كذلك من تلقي اللقاحات، الحالات التي مثبت بتقارير طبية مفصلة بأن لديها حساسية مفرطة من مكونات لقاح كورونا، بالإضافة إلى الفئات العمرية التي قد تدخل في الاستثناءات المؤقتة، كون الإرشادات بشأن الفئة الأخيرة تتحدث بشكل مستمر، لأن لها علاقة وارتباط بمستجدات الأبحاث والدراسات وما تقرره اللجان الوطنية في هذا الشأن.

وأشار إلى أن الجهات المعنية تقوم بالتحديثات ومتابعة ذلك، مؤكدًا إمكانية إدراج أصحاب تلك الحالات لتظهر على التطبيقات المعتمدة في هذا الشأن.