الارياني يحذر من ‏تصعيد مليشيا الحوثي لعمليات تجنيد اللاجئين والمهاجرين الأفارقة

محمد الفلاح - الأحد 30 مايو 2021

حذر معمر الارياني وزير الاعلام والثقافة والسياحة، من تصعيد مليشيا الحوثي المدعومة من ايران لعمليات استدراج وتجنيد اللاجئين والمهاجرين الأفارقة في مناطق سيطرتها.



وقال معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)" ان مليشيا الحوثي تواصل تجنيد اللاجئين والمهاجرين الأفارقة بالقوة وارسالهم لمحارق الموت، مع ارتفاع فاتورة خسائرها، ونفاذ مخزونها البشري جراء مغامراتها العسكرية في مختلف جبهات محافظة مأرب، وعزوف أبناء القبائل عن الانخراط خلف دعوات التجنيد والحشد والتعبئة".

وأضاف الارياني "أن اقرار مليشيا الحوثي بتجنيد اللاجئين والمهاجرين الأفارقة، والزج بهم في هجمات انتحارية، واستغلالهم في أعمال قتالية تستهدف أمن واستقرار اليمن ودول الجوار وتهديد المصالح الدولية، جريمة حرب وجرائم مرتكبة ضد الانسانية، ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية".

ودعا الارياني منظمات حقوق الانسان والمنظمات الدولية المعنية لإدانة عمليات تجنيد مليشيا الحوثي الارهابية للمهاجرين واللاجئين الافارقة واستغلالهم في أعمال قتالية، والضغط على المليشيا لوقف استخدامهم وقودا لمعاركها العبثية وتنفيذ اجندة النظام الايراني وسياساته التخريبية في اليمن والمنطقة.