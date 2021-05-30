الفريق الرويلي يستعرض العلاقات الثنائية مع القائد العام لقوة دفاع البحرين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-30

متابعات الخليج 365 - واس

ستقبل معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، القائد العام لقوة دفاع مملكة البحرين، اليوم، معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي والوفد المرافق له، وذلك في مقر القيادة العامة لقوة دفاع مملكة البحرين.

العلاقات الثنائية:

وجرى خلال الاستقبال تبادل عدد من وجهات النظر في الجانب العسكري، وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على متانة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين التي تدعم أمن واستقرار المنطقة.

كما التقى معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، معالي الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان بقوة دفاع ممكلة البحرين، حيث جرى استعراض العلاقات الثنائية خاصة في المجال العسكري وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة بين القوات المسلحة في البلدين الشقيقين.

جاء ذلك خلال زيارة رسمية لمعالي رئيس هيئة الأركان إلى مملكة البحرين، حيث كان في استقبال معاليه والوفد المرافق له لدى وصولهم قاعدة عيسى الجوية، معالي رئيس هيئة الأركان بقوة دفاع مملكة البحرين.

حضر اللقاءات الوفد الرسمي المرافق لمعالي رئيس هيئة الأركان العامة، كما حضره من الجانب البحريني قائد سلاح الجو الملكي البحريني اللواء الركن طيار الشيخ حمد بن عبدالله آل خليفة وعدد من كبار الضباط بقوة دفاع مملكة البحرين.

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