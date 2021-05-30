معلمون ومعلمات بعد اجتياز اختبار الرخصة المهنية.. تتويج للجهود ونصائح

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفاعل عدد كبير من المعلمين والمعلمات مع إعلان هيئة تقويم التعليم عن نتائج اختبارات الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية، معبرين من خلاله عن رضاهم بنتيجة الاختبار التي كللت جهودهم وتعبهم.

وعبر وسم “اجتزت اختبار الرخصة المهنية”، الذي تصدر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأحد، تشارك الناجحون التهاني بمناسبة النجاح وإعلان نتيجة اختبارات الرخصة المعنية، مقدمين نصائح وتوجيهات لمن سيلتحق بالاختبار القادم.

نصيحة للمعلمين:

وعلق عبدالوهاب الغامدي بالقول: “الحمد لله عدينا من أول اختبار”، أما أميرة الورد فكتبت: “نصيحتي هي لكل معلم ومعلمة ضروري جدًّا الاختبارات للرخصة المهنية، أتمنى التوفيق للمجتازين وأتمنى للي ما اجتازوا المثابرة والمحاولة أكثر من مرة، لأن كلمة اجتاز رخصته هي أفضل وسام يعلق على صدر المجد والمثابر، مبروك مقدمًا للمجتازين وحظ أوفر للي بيحاولون”.

كد ومذاكرة:

وقال محمد: “بعد كد وكرف ومذاكرة 3 أشهر حصلت على درجة 93 في اختبار الرخصة المهنية اللهم لك الحمد”.

وعلق أسامة: “اللي ما اجتازوا معوضين خير المرة الجاية بإذن الله”، فيما غرد جابر المشعبي بالقول: “الحمد لله على فضل الله.. ظهرت نتائج الرخصة المهنية.. حصلت في مادة التخصص على 100 وحصلت في التربوي العام على 93”.

من جهته، هنأ فايز المالكي بالقول: “مبروك لكل معلم ومعلمة مجتاز”.

نتائج اختبارات الرخصة المهنية:

وأوضحت تقويم التعليم أنه يمكن الاطلاع على نتائج اختبارات الرخصة المهنية من خلال الرابط التالي: هنا، وكذلك عبر تطبيق توكلنا، إضافة إلى إمكانية إصدار الرخصة عبر نظام الرخص المهنية هنا.

أهداف اختبارات الرخص المهنية:

وتهدف اختبارات الرخص المهنية إلى الارتقاء بالعملية التعليمية ورفع جودة التعليم العام وكفايته، كما تعد الرخص المهنية وثيقة يكون الحاصل عليها مؤهلًا لمزاولة مهنة التعليم.

خطوات وطريقة الاستعلام:

ويمكن معرفة نتيجة اختبارات الرخصة المهنية من خلال الخطوات التالية:

• الدخول على الموقع التالي هنا.

• بعدها يتم تسجيل السجل المدني بالإضافة إلى الرقم السري.

• الضغط على كلمة “النتائج”.

• أخيرًا اختيار نوع الاختبار “معلمين”.



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