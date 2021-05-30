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شكرا لقرائتكم بدء تجريبي لتحويل حركة السير إلى مسارات مركز الضبط الأمني في الشميسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-30
بدء تجريبي لتحويل حركة السير إلى مسارات مركز الضبط الأمني في الشميسي
تمهيدًا للبدء في المرحلة الثانية من المشروع
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة مقطع فيديو يبين البدء التجريبي بتحويل حركة السير إلى مسارات مركز الضبط الأمني الجديد بالشميسي على طريق الأمير محمد بن سلمان وطريق مكة- جدة السريع.
تمهيد للمرحلة الثانية:
وأوضحت الإمارة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأحد، أن هذا يأتي تمهيدًا للبدء في المرحلة الثانية من المشروع، والذي أشرفت على تنفيذه هيئة تطوير منطقة مكة.
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