ضبط 10 آلاف جهاز طبي مستعمل قبل إدخالها إلى الأسواق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستودعا مخالفا في الرياض، يخزن نحو 10 آلاف جهاز طبي مستعمل لتحضيرها وإعدادها لإعادة بيعها ودخولها إلى أسواق الأجهزة الطبية. وأوضحت الهيئة أن عمليات الرصد والتقصي قادت مفتشيها لضبط عدد من المخالفات في المستودع وحجز الأجهزة واستدعاء مالك المنشأة لاستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين. ودعت للإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحد 19999، أو من خلال تطبيق «طمني» التابع للهيئة المتاح على نظامي التشغيل «IOS» و «أندرويد».

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