شكرا لقرائتكم خبر إعادة فتح 6 مساجد بعد تعقيمها بالرياض والقصيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 6 مساجد أمس بعد إخلائها موقتا وتعقيمها في منطقتين، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 113 يوما 1425 مسجدا، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين. وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها هي أربعة مساجد بمنطقة القصيم، ومسجدان بمنطقة الرياض.



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