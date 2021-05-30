متحدث الصحة: مروجو الإشاعات عن اللقاحات يشكلون خطرا على المجتمع

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وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي عن مستجدات أمس، أن المملكة تطبق جميع مراحل السلامة على اللقاحات، ولن يتم قبول أي لقاح غير آمن.
وقال إن لقاح كورونا يحمي بنسبة تصل إلى 100% من الوفاة بعد تحقق المناعة العالية من تلقيه، مشيرا إلى أن اللقاح يسهم في منع انتقال العدوى، وأن الإصابة بالفيروس خطرة ومؤذية، لا تصدقوا من ينقل المعلومات الخاطئة.
وأضاف «احذروا من الإشاعات.. الأكاذيب تشكل خطرا على المجتمع، بوعيكم جميعا ستكون السعودية في مقدمة الدول التي تخرج من هذه الجائحة، نشكر كل جهة تشترط تحصين موظفيها والعاملين لديها، كلنا مسؤول لمواجهة الجائحة»، لافتا إلى أنه ليس هناك حاجة للفحص لإثبات التعافي من كورونا والاكتفاء بمرور 10 أيام.
وبين العبد العالي أن منحنى كورونا في المملكة متذبذب، ونأمل أن يتجه إلى النزول، والجائحة لا زالت مستمرة، وبعض دول العالم تسجل موجات وارتفاعات، مفيدا بأن البيانات تظهر تراجعا في إصابات لدى الدول التي قدمت اللقاحات.
وأوضح أن مختبرات القطاع الخاص هي المسؤولة فقط عن تقديم إجراءات الفحص الخاص بالسفر، وأن المملكة تقترب من تقديم 14 مليون جرعة لقاح.
إجمالي الإصابات 449,191
الحالات النشطة 9706
الحالات الحرجة 1408
أبرز ما قاله متحدث الصحة:
- لن تقبل المملكة أي لقاح غير آمن
- لقاح كورونا يحمي بنسبة 100% من الوفاة بعد تحقق المناعة
- نشكر كل جهة تشترط تحصين موظفيها والعاملين لديها
- المملكة تقترب من تقديم 14 مليون جرعة لقاح
- منحنى كورونا في السعودية متذبذب
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