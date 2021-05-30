شكرا لقرائتكم خبر متحدث الصحة: مروجو الإشاعات عن اللقاحات يشكلون خطرا على المجتمع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في تراجع ملحوظ للإصابات سجلت وزارة الصحة أمس 907 إصابات جديدة بفيروس كورونا ، وتعافي 1201 حالة، و13 وفاة، فيما بلغت الحالات النشطة 9,706 منها 1,408 حالات حرجة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي عن مستجدات أمس، أن المملكة تطبق جميع مراحل السلامة على اللقاحات، ولن يتم قبول أي لقاح غير آمن.

وقال إن لقاح كورونا يحمي بنسبة تصل إلى 100% من الوفاة بعد تحقق المناعة العالية من تلقيه، مشيرا إلى أن اللقاح يسهم في منع انتقال العدوى، وأن الإصابة بالفيروس خطرة ومؤذية، لا تصدقوا من ينقل المعلومات الخاطئة.

وأضاف «احذروا من الإشاعات.. الأكاذيب تشكل خطرا على المجتمع، بوعيكم جميعا ستكون السعودية في مقدمة الدول التي تخرج من هذه الجائحة، نشكر كل جهة تشترط تحصين موظفيها والعاملين لديها، كلنا مسؤول لمواجهة الجائحة»، لافتا إلى أنه ليس هناك حاجة للفحص لإثبات التعافي من كورونا والاكتفاء بمرور 10 أيام.

وبين العبد العالي أن منحنى كورونا في المملكة متذبذب، ونأمل أن يتجه إلى النزول، والجائحة لا زالت مستمرة، وبعض دول العالم تسجل موجات وارتفاعات، مفيدا بأن البيانات تظهر تراجعا في إصابات لدى الدول التي قدمت اللقاحات.

وأوضح أن مختبرات القطاع الخاص هي المسؤولة فقط عن تقديم إجراءات الفحص الخاص بالسفر، وأن المملكة تقترب من تقديم 14 مليون جرعة لقاح.

إجمالي الإصابات 449,191

الحالات النشطة 9706

الحالات الحرجة 1408

أبرز ما قاله متحدث الصحة:

