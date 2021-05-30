شكرا لقرائتكم خبر حجر 7 أيام للقادمين الحاصلين على لقاح صيني أو روسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجاب حساب (الصحة_937) في تويتر على استفسارات لأشخاص حاصلين على لقاح سينوفارم الصيني ويرغبون بدخول المملكة، بأن اللقاحات المعتمدة في السعودية هي لقاحات، فايزر، موديرنا، جونسون أند جونسون، استرازينيكا/اكسفورد، فيما حدثت هيئة الطيران المدني أمس آلية وإجراءات الحجر المؤسسي للقادمين للمملكة، والتي نصت على خضوع المسافر غير المواطن وغير المحصن بأحد اللقاحات الأربعة المعتمدة لحجر مؤسسي على حسابه مدة 7 أيام.

- تعريف المحصن لغير المواطن والمقيم:

من أكمل 14 يوما منذ تلقيه كامل جرعات لقاح كورونا (بأحد اللقاحات المعتمدة بالمملكة)، مع تقديم ما يثبت ذلك وفق المتطلبات التي تضعها وزارة الصحة.

- تقديم فحص PCR سلبي قبل الصعود للطائرة القادمة للمملكة لا تزيد مدته على 72 ساعة.

- الحصول على تأمين طبي يغطي مخاطر الإصابة بكورونا ويغطي تكاليـف العلاج فـي العيادات الخارجية والطـوارئ والمستشفيات، وعند عـدم الحاجـة للتنويـم يكـون التأميـن شامل تغطيـة الحجـر الصحـي المؤسسي لفتـرة 14 يوما.

- الحجـر الصحـي المؤسسـي يكون علـى نفقـة المسافر، ويحسب سـاعة الوصـول إلـى مقـر الحجـر ولمدة 7 أيام من الدول المسموح بدخول القادمين منها للمملكة.

- ينسق الناقل الجوي مـع مرافـق الحجـر الصحـي المؤسسي (في حال طلب المسافر)

تأميـن المواصلات مـن المطار إلـى مقـر الإيواء ويكـون ذلـك وفقـا الاحترازات المحددة.

- يخطر الناقـل الجـوي مقـر الحجـر بوصـول الرحلـة، ويجـب علـى مقـر الحجـر إبلاغ العمليـات بالأمن العام بالحالات التـي لـم تـل إلـى مقـر الحجـر بعد مرور 4 ساعات مـن موعـد الوصـول، ومـن يخالـف ذلـك يعاقـب وفقـا لجـدول العقوبـات.

- التأكد من تحميل وتشغيل تطبيق «توكلنا» وتسجيل الدخول في كود التجمع خلال 24 ساعة من الدخول إلى الغرفة.

- يكون تسكين القادمين بشكل فردي داخل الوحدة السكنية باستثناء:

• القادمين من عائلة واحدة (أقارب من الدرجة الأولى).

• من يقدم الرعاية الصحية لكبير سن أو لذوي الاحتياجات الخاصة.

- ينتهي الحجر بظهور فحص PCR سلبي مع عدم ظهور أعراض ابتداء من اليوم الثامن.

- يسـتثنى الأطفال القادمين للمملكة دون سن الثامنه، مـن عمـل فحصيـن PCR

- يجب أن تعلن الناقلات الجوية عبر مواقعها أن حكومة المملكة تشترط الحجر المؤسسي والتأمين الصحي لتغطية مخاطر الإصابة بكورونا للراغبين بالقدوم إليها وتوضح أن مخالفة ذلك تترتب عليها عقوبات.

- يكون الحجر في مدينة الوصول للقادمين.

-يكون حجز مقرات الحجر عبر الناقل الجوي.

- تتعاقد الناقلات مع مرافق الحجر المعتمدة من وزارة السياحة

- تتولى الناقلات الجوية التحقق من الحالة الصحية للمسافرين في مطار المغادرة، وفق الإثباتات التي يقدمها المسافر قبل إصدار بطاقة الصعود للطائرة.

-يعـاد كل مـن لا يسـتوفي الشروط، ويتحمـل الناقـل الجـوي تكاليف ذلـك.

- يوفـر الناقـل الجـوي خيـارات متنوعـة مـن فئـات مقـر الحجـر تناسب كل الحالات.

- على الراغـب بالسـفر إلـى المملكـة شـراء إحـدى باقـات الحجـر الصحـي المؤسسي التـي يعرضها.

الناقـل الجـوي والمشتملة علـى:

• تكلفة تذكرة السفر.

• تكاليف النقل من المطار إلى مقر الحجر الصحي المؤسسي (اختياري).

• تكاليف السكن في مقر الحجر الصحي المؤسسي.

• تكاليف إجراء فحصين (PCR) لفيروس كورونا لمن هم بعمر 8 سنوات فأكثر.

- يعلن الناقل الجوي عن البروتوكولات والإجراءات الاحترازية المطبقة في المملكة لمنع تفشي الفيروس بما فيها سياسة استخدام تطبيق (توكلنا)

- يجب على الناقلات الجوية تنبيه المسافرين بالإعلان التالي:

أن المملكة تطلب من جميع المسافرين القادمين إبراز شهادة تثبت تلقيهم لقاح كورونا

(كوفيد- 19) بأحد اللقاحات التالية:

• جرعتين من لقاح فايزر-بايونتك

• جرعتين من لقاح أوكسفورد-أسترازينيكا

• جرعتين من لقاح موديرنا

• جرعة واحدة من لقاح جونسون

ويشترط لشهادات اللقاح تصديقها من الجهات الصحية الرسمية في بلد المسافرين القادمين، وألا تقل المدة بين تلقي الجرعة الثانية من لقاح ذو جرعتين أو الجرعة الأولى من لقاح ذو جرعة واحدة والمغادرة إلى المملكة عن 14 يوما، وقد يتم تدقيق شهادات اللقاح في منافذ الدخول إلى المملكة

- على جميع المسافرين حمل شهادات اللقاح بصحبتهم في جميع الأوقات أثناء

تواجدهم في المملكة أو إثبات الحالة الصحية بواسطة التطبيقات والبرامج المعتمدة

- عدم الالتزام بالاشتراطات يجعل المسافر عرضة لتبعات قانونية والمنع من الدخول للمملكة.

إجراءات الحجر الصحي المؤسسي للقادمين للمملكة لغير السعوديين ولغير الفئات المستثناة بحسب هيئة الطيران المدني:

العقوبات

