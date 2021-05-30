وظائف معيد شاغرة للجنسين بجامعة الملك سعود

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جامعة الملك سعود عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية للرجال والنساء برتبة «معيد»، بعدة كليات بالجامعة في الدرعية وفرع المزاحمية. وأهابت الجامعة بجميع الراغبين والراغبات في التقديم على الوظائف المذكورة الاطلاع على المؤهلات والشروط المطلوبة من خلال الموقع الالكتروني لعمادة الموارد البشرية بالجامعة، حيث يبدأ التقديم اليوم ويستمر حتى نهاية دوام الخميس المقبل.



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