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28,862 مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع

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- بواسطة أيمن الوشواش - بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس (كوفيد 19) 28862 مخالفة، وذلك للمدة من 11 / 10 / 1442هـ حتى 17 / 10 / 1442هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى، تلتها منطقة مكة المكرمة.

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.

توزيع المخالفات بحسب المناطق:

الرياض 9897

مكة المكرمة 5939

الشرقية 3326

القصيم 2320

المدينة المنورة 1732

الجوف1513

الحدود الشمالية753

حائل 697

تبوك 689

جازان 659

الباحة530

عسير 505

نجران 302

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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