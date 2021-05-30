28,862 مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد 19) 28862 مخالفة، وذلك للمدة من 11 / 10 / 1442هـ حتى 17 / 10 / 1442هـ. وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى، تلتها منطقة مكة المكرمة. وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن. توزيع المخالفات بحسب المناطق: الرياض 9897 مكة المكرمة 5939 الشرقية 3326 القصيم 2320 المدينة المنورة 1732 الجوف1513 الحدود الشمالية753 حائل 697 تبوك 689 جازان 659 الباحة530 عسير 505 نجران 302

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