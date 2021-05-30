شكرا لقرائتكم خبر 28,862 مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى، تلتها منطقة مكة المكرمة.
وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.
توزيع المخالفات بحسب المناطق:
الرياض 9897
مكة المكرمة 5939
الشرقية 3326
القصيم 2320
المدينة المنورة 1732
الجوف1513
الحدود الشمالية753
حائل 697
تبوك 689
جازان 659
الباحة530
عسير 505
نجران 302
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