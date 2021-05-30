شكرا لقرائتكم خبر تنسيق الورد وفن النحت بأولمبياد شباب الطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت إدارة النشاطات الشبابية بوزارة الرياضة ، بالتنسيق مع مكتبها بالطائف، أمس الأول، برنامج الأولمبياد الثالث للنشاطات الشبابية. وسلطت فعاليات الأولمبياد الضوء على العديد من الأنشطة التي تلامس مواهب الشباب من الجنسين من خلال برامج اجتماعية وثقافية وترفيهية، ومنها صناعة القهوة من خلال دورة متكاملة في صناعة القهوة وأهم معلوماتها التخصصية، ودورة فن النحت، وتجربة تنسيق الورد والتعرف على كيفية التنسيق.



كانت هذه تفاصيل خبر تنسيق الورد وفن النحت بأولمبياد شباب الطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.