السعودية | السعودية: الجهات الأمنية تعمل على ضبط المشاركين في حفل خادش

شكرا لقرائتكم السعودية: الجهات الأمنية تعمل على ضبط المشاركين في حفل خادش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - راجت على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو مصورة خادشة، لحفل أقيم في السعودية بمشاركة عدد من "مشاهير السوشيال" ونشروها على حساباتهم، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر إعلامية، مواصلة الجهات المختصة عملها على ضبط المشاركين الحفل وإيقاع العقوبة المقررة عليهم.

وفي التفاصيل، أظهرت المقاطع المتداولة حضور عدد من الراقصات بإحدى الحفلات، مما أحدث موجة غضب كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي إضافة إلى تجاوز العدد المسموح به من قبل وزارة الداخلية السعودية للتجمعات مع غياب الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وفق لنظام النيابة العامة في السعودية، فإن عقوبة المشاركين في الحفل المخالف، السجن والغرامة، حيث يندرج ذلك ضمن جريمة المساس بالقيم الدينية والآداب العامة في السعودية.